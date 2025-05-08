Suudi ekibinden Bruno Fernandes için akıl almaz rakam! Tarihe geçecek

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Suudi ekibinden Bruno Fernandes için akıl almaz rakam! Tarihe geçecek

Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes'e yeni bir talip çıktı. Portekizli oyuncu için Suudi ekibi, rekor bir bonservis bedeli içeren teklifi yapacak. İşte detaylar...

Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için 140 milyon avroluk çarpıcı bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Give Me Sport'ta yer alan habere göre; Al-Hilal, bu hamlesiyle Premier Lig'in mevcut transfer rekorunu kırmayı hedefliyor.

Chelsea'nin 2023'te Brighton'dan 133 milyon avro bedelle Moises Caicedo'yu almasının ardından, Fernandes için önerilen bu meblağ futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak.

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BRUNO FERNANDES'E YILLIK 75 MİLYON EURO

Bruno Fernandes, Ocak 2020'den bu yana Manchester United'ın vazgeçilmez oyuncusu oldu ve 233 maçta 65 gol, 58 asistlik muazzam bir performans sergiledi. Al-Hilal'in, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için 75 milyon avro yıllık maaşla 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtiliyor.

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