Suudi Güzel Rumy yalancı çıktı

2024 yılında Meksika’da düzenlenecek olan Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasına Suudi Arabistan’ın ilk defa bir temsilci göndereceği bildirilmişti.

Malezya’da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian güzellik yarışmasında ülkesini temsil eden ve adını tarihe yazdıran Suudi model Rumy Al Qahtani, Meksika’daki yarışmada da yer alacağını açıklamıştı.

Rumy, 24 Mart’ta sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ‘Miss Universe Suudi Arabistan’ kuşağıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, Kainat Güzeli Yarışması’nda ülkesini temsil etmenin gururunu yaşayacağını ifade etmişti.

Bu açıklama sonrası dünya medyasında geniş yer buldu. Ancak, Miss Universe organizasyonu, Rumy’nin bu iddiasının asılsız olduğunu ve Suudi Arabistan’da herhangi bir seçim sürecinin gerçekleşmediğini belirterek, iddiaların ‘yanlış ve yanıltıcı’ olduğunu açıkladı.

Rumy bu suçlamaya henüz bir yanıt vermedi. Miss Universe organizasyonunun sözcüsü, CNN International’a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın bu yıl yarışmaya katılmasının onaylanmadığını, ancak bir talep gelmesi durumunda inceleme sürecinin başlatıldığını belirtti.

Sözcü, “Rumy’nin neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyoruz, ancak Suudi Arabistan katılmak isterse, diğer tüm ülkeler gibi seçim sürecinden geçmek zorunda” dedi.

Organizasyon, Suudi Arabistan’ın başvurusu onaylanana kadar yarışmaya katılamayacağını da ekledi.