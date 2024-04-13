Suudi Güzel Rumy yalancı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Güzel Rumy yalancı çıktı
Suudi Arabistanlı model Rumy, Kainat Güzeli yarışmasına katılarak ülkesi adına bir ilk gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ancak, bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

2024 yılında Meksika’da düzenlenecek olan Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasına Suudi Arabistan’ın ilk defa bir temsilci göndereceği bildirilmişti.

r1.jpg

Malezya’da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian güzellik yarışmasında ülkesini temsil eden ve adını tarihe yazdıran Suudi model Rumy Al Qahtani, Meksika’daki yarışmada da yer alacağını açıklamıştı.

r2.jpg

Rumy, 24 Mart’ta sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ‘Miss Universe Suudi Arabistan’ kuşağıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, Kainat Güzeli Yarışması’nda ülkesini temsil etmenin gururunu yaşayacağını ifade etmişti.

r3.jpg

Bu açıklama sonrası dünya medyasında geniş yer buldu. Ancak, Miss Universe organizasyonu, Rumy’nin bu iddiasının asılsız olduğunu ve Suudi Arabistan’da herhangi bir seçim sürecinin gerçekleşmediğini belirterek, iddiaların ‘yanlış ve yanıltıcı’ olduğunu açıkladı.

r4.jpg

Rumy bu suçlamaya henüz bir yanıt vermedi. Miss Universe organizasyonunun sözcüsü, CNN International’a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın bu yıl yarışmaya katılmasının onaylanmadığını, ancak bir talep gelmesi durumunda inceleme sürecinin başlatıldığını belirtti.

r5.jpg

Sözcü, “Rumy’nin neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyoruz, ancak Suudi Arabistan katılmak isterse, diğer tüm ülkeler gibi seçim sürecinden geçmek zorunda” dedi.

Organizasyon, Suudi Arabistan’ın başvurusu onaylanana kadar yarışmaya katılamayacağını da ekledi.

İlgili Haberler
Altının tansiyonu fırladı! 1 gram altın neden 3500 lira olacak
AVM’de kocası ve sevgilisini yakaladı! Saçından tutup yerden yere vurdu
Esad, oğlu ve yeğeni öldürüldü mü? Suriye’den sıcağı sıcağına bilgi geldi
Ezan okunurken camiyi bombaladılar
Son Haberler
Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı Gündem
Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı
İsrail Gazze’de 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail Gazze’de 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü
Haiti’de düzen için konsey kuruldu Dünya
Haiti’de düzen için konsey kuruldu
Bayram tatilinde Didim'e turist akını Yerel Haberler
Bayram tatilinde Didim'e turist akını
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı Yerel Haberler
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı Spor
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi Yerel Haberler
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi