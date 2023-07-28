Suudiler şimdi de gözü Baykar’a dikti. Tek hususta anlaşma sağlanamıyor

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yönetimindeki Baykar’ın Suudiler tarafından satın alınmak istendiği ancak Bayraktar’ların yüzde 40 hisse satışı taraftarı olduğu öne sürüldü.

Suudiler şimdi de gözü Baykar’a dikti. Tek hususta anlaşma sağlanamıyor

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşesinde, "Körfez ülkeleri ziyaretindeki anlaşmalar özellikle yenilenebilir enerji alanındaki yeni yatırımları içeriyor. Yani bunun ekonomiye katkısı zaman alacak. “Doğrudan para girişi veya hazır satın alma” yok. Birleşik Arap Emirlikleri, güneş, rüzgar ve HES gibi projelerle ilgileniyor. Katarlılar ise fonları bekletiyor, şirket satın alma ile ilgileniyor. Örneğin, Trabzonspor’un satın alınmasıyla gündeme gelen bu ülkenin asıl amacı, Avrupa ülkeleri liglerinde kendilerine verilmeyen bu fırsatı, Türkiye üzerinden yakalamak" diye yazdı.

Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın küçük damadı Selçuk Bayraktar’ın yönettiği Baykar Şirketi’ne talip olduklarını söyledi. Babacan, "Suudiler, şirketin tamamına talip olmuş. 100 milyar dolarlık bir işlem hacminden söz ediliyor. Baykar Şirketi’nin buna sıcak bakmadığı, yüzde 40’lık bir hisse satışından fazlasının düşünülmediği iddia ediliyor. Düşünün; savunma sanayinizin büyük bölümünde söz sahibi olan Baykarlara Suudi ortak. Karadeniz ve İstanbul’da yapılan arazi satışlarını da katarsanız, ülkenin en önemli alanlarında Suudiler söz sahibi olacak. Çaresizliğin neler yaptırdığını görmek açısından ilginç…" değerlendirmesini yaptı.

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