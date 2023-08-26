"Süvarinin izinden" giden motosikletçiler Büyük Taarruz'u anıyor

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde "süvarinin izinden" etkinliği düzenleyen motosiklet gönüllüleri, Kocatepe'den sürüşe başladı. Motosiklet gönüllülerinin rotası Dumlupınar'da son bulacak.

KAYNAK: AA
"Süvarinin izinden" giden motosikletçiler Büyük Taarruz'u anıyor

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde "süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllülerinin Kocatepe'den sürüşleri başladı.

Kocatepe'de dev Türk bayrağı açan gönüllüler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

KÜTAHYA DUMLUPINAR'A ULAŞILACAK

Daha sonra gönüllülerin sürüşü başladı. Bugünler için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla sürülen bu rotada, 5. Süvari Kolordusunun izlediği yol temel alınacak. Kocatepe'den başlayan sürüş, Tınaztepe, Çiğiltepe ve geçilmez denilen ama süvari tarafından bir gecede aşılan Ahırdağı'ndan Sinanpaşa Ovası'na devam edecek, ikinci gün de adım adım süvarinin izinden gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşılacak.

2 GÜN SÜRECEK ROTA

Süvarinin izinden grubundan Yavuz Kuru, Büyük Taarruz'un 101. yılında 500 demir atlı motorlunun 5. Süvari Kolordusunun izinden gitmek üzere Kocatepe'de toplandığını söyledi.

Tınaztepe, Çiğiltepe ve Ahırdağı'nı geçerek Yörük Mezarı köyünden inerek süvarinin rotasını izleyeceklerini kaydeden Kuru, "Çeşitli durak noktaları var. O durak noktalarında neden orada olduğumuzu anlatarak ilerleyeceğiz. 2 gün sürecek rotada süvari için önemli toplam 14 noktaya uğrayarak ilerleyeceğiz. Programı Dumlupınar'da sonlandıracağız." bilgisini verdi.

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor Dünya
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu Spor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu Güncel
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak Spor
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu Güncel
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı Güncel
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı Güncel
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı