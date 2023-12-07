Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı

Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçerken arıza yapan ve kanaldaki bir köprüye çarpan konteyner gemisinin onarılarak yoluna devam ettiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş Kanalı'nda arıza yaparak bir köprüye çarptığı açıklanan konteyner gemisi ve Kanal'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Süveyş Kanalı İdaresi ekiplerinin, arızalanan ONE ORPHEUS adlı yük gemisini onardığını kaydeden Rabi, Singapur'dan Hollanda'ya giden geminin normal güzergahında yoluna devam ettiğini aktardı.

Rabi, daha önce yaptığı açıklamada, kanalın doğu kesimindeki El-Mensi Köprüsü'ne çarpan 46 metre eninde, 336 metre uzunluğunda ve 101 bin ton yük taşıyan bir konteyner gemisinin çekilmesi için kurtarma faaliyetlerinin 4 adet römorkörle devam ettiğini belirtmişti.

Mısırlı yetkili ayrıca söz konusu kaza nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etmişti.

Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı Dünya
Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı Dünya
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı Yaşam
Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı
Yargıya müdahale krizi büyüyor: AKP İl Başkanı ve başsavcı şikayet edildi Gündem
Yargıya müdahale krizi büyüyor: AKP İl Başkanı ve başsavcı şikayet edildi
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak Dünya
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak
Reuters, 2024'te dolar kurunun ulaşacağı rakamı açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat Ekonomi
Reuters, 2024'te dolar kurunun ulaşacağı rakamı açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat