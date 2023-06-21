Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri yüzde 35 arttı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın 2022-2023 yıllık geliri bir önceki döneme göre yüzde 35 artışla 9,4 milyar dolara ulaştı.

Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri yüzde 35 arttı

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri ve kanalın güney kesimini geliştirme projesine dair gelişmeler hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Süveyş Kanalı gelirlerinin geçen yıla göre ciddi anlamda arttığının altını çizen Rabi, kanalın tarihinde ilk kez Kanal İdaresi yıllık gelirlerinin 9,4 milyar doları bulduğunu söyledi.

Yıl sonu itibarıyla Süveyş Kanalı'nın güney kesimindeki projenin de tamamlanacağını kaydeden Rabi, bu projeyle kanalın yeni kesiminin uzunluğunun 72 kilometreden 82 kilometreye çıkmasının yanı sıra güney bölümünün derinlik ve genişlik olarak iyileştirileceğini ifade etti.

Mısır, Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine Ocak 2023 itibarıyla yüzde 15 zam yapmış ancak dökme yük gemileri ile turizm gemilerinin geçiş ücretindeki zam oranını yüzde 10'da tutmuştu.

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