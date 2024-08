Suya son 20 günde ikinci zam. Hani dezenflasyon vardı?

Türkiye’de ekonomik kriz her geçen gün daha da büyüyor. A’dan Z’ye her şey kat be kat pahalanıyor. Hem de kuruş kuruş değil, 3 – 5 lira birden artıyor. Yüksek enflasyon, yüksek dolar kuru ve yüksek işsizliğin derinden yaşandığı Türkiye’de, vatandaş yaşam mücadelesi vermekte zorlanıyor.

SUYA 20 GÜNDE İKİ KEZ ZAM

Zam yağmuru hız kesmeden devam ederken, sırada ki zam 5 litrelik su oldu. BİM ve A101 mağazalarında 5 litrelik suya 20 günde iki kez zam geldi.

Turhan Bozkurt'un sosyal medya paylaşımına göre, Zincir marketler grubu, suyu, 20 gün önce 16,50 liradan önce 17,50 liraya çıkardı. Şimdi de 19,50 liraya yükseltti.

Su en temel ürünlerin başında gelen bir ihtiyaç olmasına rağmen fiyatı cep yakıyor. Sadece 20 günde içinde peş peşe gelen zammın sebebi akılları karıştırıyor. Bu zamma hangi maliyeti sebep olarak gösterecekler?

“DEZENFLASYON BAŞLADI”

20 günde suya %19 zam geliyor; Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon başladı." diyor.

Yetkililer dezenflasyon süreci başladı dese de bu bir stagflasyon dönemi.

Stagflasyon; stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. Yani tam olarak mevcut durumu ifade ediyor.

Tüm ekonomik göstergelerde ibreler yönünü yukarı çevirdi. Yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Döviz kuru, enflasyon ve işsizlik hız kesmeden yükseliyor.

Zorlaşan yaşam koşulları karşısında vatandaşın maaşı da eriyip yok oluyor. Alım gücünü her geçen gün kaybeden vatandaş artık temel gıda ve barınma grubuna erişemeden yaşıyor.