Suya yüzde 30 zam. Oy çokluğuyla kabul edildi

Edirne Belediye Meclisi’nin ekim ayında gerçekleşen olağan toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın önderliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, 13’ü gündem, 9’u ise gündem dışı olmak üzere toplam 22 madde hakkında istişare edildi. Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun su fiyatlarında yüzde 30'luk artış önerisi de konuşuldu.

SUYA YÜZDE 30 ZAM GELDİ

Komisyon Başkanı Engin Yağcılar, fiyatlardaki değişikliklerle alakalı bilgiler verdi. Zamma karşı çıktıklarını ifade edilen AKP Grup Başkanı Recai Koçaşlı, “ret” oyu vereceklerini belirtti. Fakat öneri, oy çokluğuyla kabul edildi.

Suyun dikkatli kullanılması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Akın, gelirleri artırmak için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Bütün kentlerin çok altında kalmış rakamlar söz konusuydu. Olayı yalnızca bu açıdan değerlendirmiyorum. Artık bir su kıtlığıyla karşı karşıyayız. Belki henüz su fakiri kentler arasında değiliz. Ancak yavaş yavaş olumsuz bir senaryoya doğru yaklaşıyoruz. Bu nedenle buradan Edirneli hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen su tüketimimize dikkat edelim. Gelecek nesillere aktarımı açısından tasarruf etmemiz gerekiyor.”