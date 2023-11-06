Suyumuz bitti artık. Uzman isim İstanbul’daki korkunç durumu açıkladı

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 17,31’e düştü. Prof. Dr. Levent Kurnaz, Avrupa Yakası’ndaki barajların neredeyse boşaldığını belirterek, “Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık” dedi.

Suyumuz bitti artık. Uzman isim İstanbul’daki korkunç durumu açıkladı

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını açıkladı. İklim kriziyle birlikte hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın azalmasıyla 6 Kasım haftasında İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 17,31'e kadar düştü.

'SUYUMUZ BİTTİ ARTIK!'

İSKİ verilerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul'da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen'den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık..." notunu düştü.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin dakikalar önce açıkladığı verilere göre; 5 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'a verilen #su miktarı: 3 milyon 143 bin metreküp

Regülatörler: 891 bin metreküp
Barajlar: 2 milyon 252 bin metreküp

Barajların Doluluk Oranı: Yüzde 17,31

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