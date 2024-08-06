Suyun buz olduğunu fark edince havaya uçan kedi

Sena Özkan
Suyun buz olduğunu fark edince havaya uçan kedi

Suyun buz olduğunu fark eden kedinin buz üstündeki eğlenceli halleri sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada yayılan bir video, suyun buz olduğunu fark eden bir kedinin komik ve eğlenceli halleriyle izleyenleri gülümsetti. Videoda, kedi su içmek için yaklaştığı kaptaki suyun buz olduğunu anladığında gösterdiği şaşkın ve eğlenceli tepkiler izleyenlerin beğenisini topladı.

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Kedinin buz üstünde kaymaya çalışması, patileriyle buzu keşfetmesi ve buzun üzerindeki halleri, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Videoyu paylaşan kişi, kedisinin bu anlarını yakalayarak sosyal medya platformlarında paylaştı ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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İzleyenler, kedinin bu eğlenceli halleri karşısında gülmeden edemedi. Kedinin bu komik ve sevimli halleri, günün stresini ve yorgunluğunu atmak isteyen birçok kişiye neşe kaynağı oldu. Video, kedilerin her durumda eğlenceli ve beklenmedik tepkiler verebileceğini bir kez daha gösterdi.

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