Suzan Kardeş 'e UNESCO'dan teşekkür mektubu

Suzan Kardeş, Hıdırellez kutlamaları kapsamında önceki akşam Yenikapı'da sahneye çıktı. Sevilen sanatçı, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in her yıl olduğu gibi bu yıl da gönderdiği teşekkür mektubunu izleyicilerle paylaştı.

Suzan Kardeş 'e UNESCO'dan teşekkür mektubu

"Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi" konseptiyle hazırlanan sahnede zengin repertuarı ile binlerce konuğu eğlendiren Suzan Kardeş, Hıdırellez gecesi yapılacak ritüelleri de anlattı.

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Hıdırellez geleneğinin 35 yıldır kültür elçiliğini yapan sevilen sanatçı Suzan Kardeş, bu geleneğin ''UNESCO'nun Dünya Kültürel Miras Listesi''nde yer almasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sevilen sanatçı, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in her yıl olduğu gibi bu yıl da gönderdiği teşekkür mektubunu izleyicilerle paylaştı. Hıdırellez’in tüm dünyaya sağlık, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesinin temenni edildiği mektubun okunmasının ardından yağışlı havaya rağmen alanı dolduran binlerce kişi Hıdırellez’in sembolü haline dönüşen Kardeş'i alkış yağmuruna tuttu.

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SEYİRCİLERDEN ÇENGELLİ İĞNE DESTEĞİ

Konseri sırasında elbisesinin bol gelmesiyle bir an zor anlar yaşayan Suzan Kardeş "Çengelli iğne lazım. Aranızda çengelli iğnesi olan var mı?" diye sordu. Seyirciler hem tokalarını hem de elinde olan çengelli iğneleri sahneye yolladı.

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ÇEKTİĞİ SELFİE İLE GECEYİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ!

Gece boyunca etkinlik alanını dolduran İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatan Suzan Kardeş, geceyi ise binlerce kişiyi aynı kareye sığdırdığı selfie ile tamamladı. ''Böylesine coşkulu bir kalabalıkla baharın gelişini kutlarken bunu yapmasaydık olmazdı.'' sözleri ile deklanşöre basan Kardeş, geceyi çektiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

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