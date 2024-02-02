Suzuki’den 70 bin TL indirim fırsatı

Haber: Ercan Karaca

Suzuki, şubat ayı boyunca tüm modellerinde avantajlı kredi ve takas desteği fırsatları sunacağını açıkladı. Aynı zamanda, sınırlı sayıda bulunan 2023 model Suzuki modellerine çok avantajlı fiyatlarla sahip olunabilecek.

Üstün Japon teknolojisi ve güvenliği ile otomobil sektöründe fark yaratan Suzuki modellerinden olan Swift Hibrit zengin donanım özellikleriyle birlikte düşük yakıt tüketimiyle de ön plana çıkıyor. Swift Hibrit, 50 bin TL takas desteği ve 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.

Hibrit B hatchback segmentinin en çok satan modeli olduğu bilinen Swift, 2023 model versiyonlarında şubat ayına özel; GL Techno donanımında 1.078.000 TL, GLX Premium donanımında ise 1.138.000 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü ve iddialı yeni bir yüze, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip motor sistemine, yakıt verimliliği özelliğine, AllGrip 4×4 çekiş sistemine sahip Suzuki S-Cross Hibrit ise, 70.000 TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Kredi desteğinden faydalanamayan vatandaşlar ise 1.444.000 TL’den başlayan fiyatlarla otomobili satın alabiliyor.

AllGrip 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart olarak sunulan üstün güvenlik donanımlarıyla segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, Şubat ayına özel 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla veya 70 bin TL takas desteği fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.

Şubat ayında kredi desteğinden faydalanmayan müşteriler için 2023 model Vitara GL Elegance Tek Renk seçeneği 1.354.000 TL’den satışa çıkıyor. 2024 model Vitara Hibrit’in fiyatı ise 0 faizli kredi desteğinin kullanılmadığı satın alımlarda 1.394.000 TL’den başlıyor.

AllGrip teknolojisine sahip 4×4 özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve üstün sürüş yetenekleriyle kendinden her zaman söz ettiren, Jimny modeli için ise 50 bin TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi desteği sunuluyor. Şubat ayı desteğinden faydalanmayan sürücüler içinse 2023 modellere 1.678.000 TL’den, 2024 modellerde ise 1.758.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

Suzuki modellerinin hepsi için “Suzuki’den Garantim ON”da avantajları da sunuluyor. 0 km olarak satın alınan Suzuki araçlarında sunulan 3 yıllık temel üretici garantisi süresinin bitiminden itibaren “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında sürücüler, periyodik bakım için yetkili servislere geldikleri sürece 10 yaş veya 180.000 km’ye kadar bu programdan ücretsiz faydalanabiliyor.