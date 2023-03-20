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Batan bankayı 1 pounda aldı milyonlarca sterlin prim dağıtacak

İflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın Birleşik Krallık kolunu (SVB UK), kurtarma operasyonu kapsamında 1 sterline satın alan HSBC yönetimi banka çalışanlarına 15-20 milyon sterlin prim dağıtma kararı aldı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:35
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SVP'nin İngiltere kolunu 1 sterline aldı milyonlarca sterlin prim dağıtacak

Batan bankayı 1 pounda aldı milyonlarca sterlin prim dağıtacak
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Independent'in haberine göre SVB UK çalışanlarına yapılan bildirimde, 15 ile 20 milyon sterlin arasında "mütevazı" bir primin dağıtılacağı açıklandı. İflastan önce alınan bu kararın bankanın yeni sahibi HSBC tarafından da onaylandığı ifade edildi.

HSBC Birleşik Krallık CEO'su Ian Stuart yaptığı açıklamada, "Bu şirketin müşterilerini destekleyen kişileri elimizden kaçırmak istemedik. Onların uzmanlığını takdir etmek ve SVB UK'ya olan güvenimizi göstermek için daha önceden planlanmış bu ödemeleri onayladık" diye konuştu.

600 çalışana sahip olan bankanın, İngiltere Bankası tarafından organize edilen satışında ve devam eden süreçte hazineden herhangi bir harcama yapılmadığı vurgulandı.

Kaliforniya merkezli SVB'nin geçen hafta iflas etmesi yeni bir küresel bankacılık krizi endişelerini körüklemişti. Bankanın iflasının ardından küresel hisselerde milyarlarca dolarlık değer kaybı yaşanmıştı.

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