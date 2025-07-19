System Shock 2’nin 25. Yıl Remaster’ı ekranlarını kasvetle kuşatıyor

Portland merkezli Nightdive Studios, geçmişin kült oyunlarını modern çağa taşımaya devam ediyor. Bu kez 1999’da Ken Levine önderliğinde geliştirilen ve zamanının çok ötesinde bir yapım olan System Shock 2, 25. yıl şerefine remaster edilerek yeniden piyasaya sürüldü. ABD'li stüdyo, önceki başarılarından aldığı güvenle projeyi Steam, Epic Games Store ve GOG platformlarında oyunculara sundu. Grafiksel açıdan büyük bir devrim vadetmese de, geniş ekran desteği, 144 FPS akıcılığı ve mod desteğiyle bugünün PC donanımlarıyla uyumlu hale getirilen yapım, hâlâ ayakta olduğunu kanıtlıyor.

UZAYDA YALNIZLIK: SHODAN YİNE PEŞİMİZDE

System Shock 2’nin hikâyesi, bir araştırma gemisi olan Von Braun’un yıldızlararası ilk yolculuğu sırasında gelişen bir felaketle başlıyor. UNN bünyesinde eğitim alan bir askeri karakteri yönettiğimiz oyunda, karakter sınıfı seçimi, yetenek geliştirme ve kaynak yönetimi gibi RPG unsurları öne çıkıyor. Uzayda yalnız kalan oyuncu, yardımını yalnızca geminin sistemlerine sızan Dr. Polito’dan alabiliyor. Ancak ilerleyen bölümlerde asıl düşmanın, önceki oyundan tanıdığımız ve artık kültleşmiş yapay zekâ SHODAN olduğu ortaya çıkıyor. SHODAN’ın varlığı, tüyler ürpertici atmosferi daha da karanlık bir hale getiriyor.

YENİ OYUNCULAR İÇİN ESKİ BİR KÂBUS

Remaster sürüm, yalnızca nostaljiye yaslanmıyor. Geliştirilen kontrol mekanikleri, daha kompakt envanter sistemi ve iyileştirilmiş oyun içi arayüzle yeni oyunculara da hitap etmeyi başarıyor. Şiddetli çatışmalardan çok keşif, gizlilik ve kaynak kullanımıyla öne çıkan yapım, korku öğelerini atmosfer üzerinden kuruyor. Oyunda ani ölümlerle sık karşılaşmak mümkün; bu nedenle manuel kayıt sistemi hayati önem taşıyor. Otomatik kayıt noktalarıysa sınırlı. Bu yapı, 90’lı yıllardaki oyun anlayışını modern sunumla harmanlıyor.

DEĞERLENDİRME: KORKU HÂLÂ CANLI

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, yalnızca geçmişe saygı duruşu değil, aynı zamanda bugün hâlâ güçlü bir anlatı ve oynanış sunabilen ender yapımlardan biri. Oyunun yaratıcılarından Ken Levine’in sonraki projesi olan Bioshock’a ilham vermesi de, bu klasiğin ne denli etkili olduğunu gösteriyor. Her ne kadar grafiksel açıdan günümüz standartlarına uzak olsa da, anlatı gücü ve atmosferik tasarımıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. 19.99 dolar fiyat etiketiyle satışta olan yapım, korku ve bilimkurguyu bir araya getiren oyunlar arasında hâlâ zirvede yer alıyor.