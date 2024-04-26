Szymanski için İngilizler Fenerbahçe'nin peşinde

Fatih Saboviç
Szymanski için İngilizler Fenerbahçe'nin peşinde
Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Sebastian Szymanski, performansıyla Avrupa devlerinin ilgi odağı haline geldi.

Skorer kimliğiyle ön plana çıkan Polonyalı yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz devi, 24 yaşındaki oyuncu için dikkat çeken bir teklif hazırladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Rus kulübü Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alıp imza attırdığı Sebastian Szymanski'ye ilgi bitmiyor.

Sezon başı harika performanslara imza atıp kritik sürece girilirken duraksayan Szymanski'ye, buna rağmen büyük ilgi var.

Polonyalı yıldız için kesenin ağzını açan İngiliz ekibi Tottenham'ın şimdiden 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli ekibin Szymanski ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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