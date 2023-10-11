Szymanski'nin değeri dudak uçuklattı. Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana gösterdiği performansla adından her geçen gün söz ettiren Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınına konuştu.

Menajerinin açıklamaları şu şekilde;

-Onun için deli oluyorlar. Geçenlerde istanbul'a onu ziyarete gittiğimde rahat konuşalım diye bir yat kiraladım. Restoranlarda rahat oturamazsınız. Galatasaraylılar bile onunla fotoğraf çektiriyor.

-Kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en zor transferdi. Galatasaray ve Fenerbahçe onun için yoğun mücadele verdi. Ruslar çok sıkı pazarlık yaptılar ve fiyatı hiç düşürmek istemediler.

-Dedikoduya karışmam, gerçeklerle hareket ederim. Szymanski Fenerbahçe'de başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Fenerbahçe'nin Szymanski'den 30-40 milyon euro kazanabileceği söyleniyor ama ben paha biçilemez bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.