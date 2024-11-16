T-Mobile Siber Saldırıya Uğradı: Çin Bağlantılı Şüpheler Gündemde

ABD’nin önemli telekomünikasyon şirketlerinden T-Mobile, son dönemde hem ABD’de hem de uluslararası alanda telekom ve internet sağlayıcılarına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir “endüstri çapında saldırının” hedefi olduğunu açıkladı.

T-Mobile yetkilileri, saldırının etkisini sınırlı tutmayı başardıklarını belirterek, “Şu ana kadar sistemlerimiz ve verilerimiz üzerinde ciddi bir etkilenme yaşanmadı. Müşteri bilgilerinin zarar gördüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır,” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, saldırıyı ilk olarak gündeme taşıyan Wall Street Journal tarafından yayımlandı.

Çin Hükümetine Bağlı Hack Grubu Şüphesi

Bu saldırının, Çin hükümetine çalıştığı iddia edilen ve “Salt Typhoon” olarak adlandırılan bir hacker grubuyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Grup, ABD yasaları uyarınca telekom şirketlerinin hükümet erişimine açmak zorunda oldukları telefon ve internet veri sistemlerini hedef aldı. Saldırıların başlıca hedefleri arasında AT&T, Verizon ve Lumen gibi büyük telekom şirketleri de bulunuyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), bu hafta yaptıkları açıklamalarda saldırıları geniş kapsamlı bir “siber casusluk kampanyası” olarak nitelendirdi. Açıklamada, özellikle üst düzey Amerikan yetkilileri ve başkanlık adaylarına ait telefon kayıtları ve mesajların hedef alındığı belirtildi.

T-Mobile İçin Yeni Bir Siber Tehdit

Bu saldırı, T-Mobile’ın son yıllarda karşılaştığı dokuzuncu bilinen siber tehdit olarak kayıtlara geçti. Şirketin 2023 yılında yaşadığı en son büyük veri ihlali sırasında, 37 milyon müşteriye ait kişisel bilgiler çalınmıştı.

T-Mobile, sektöre yönelik saldırılara dair çalışmalarını sürdürdüğünü ve güvenlik önlemlerini artırdığını belirtti. Siber saldırıların yaygınlığı ve etkisi, telekomünikasyon sektöründe güvenlik önlemlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.