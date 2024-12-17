T-Mobile'ın uydu servisi teste hazır

T-Mobile, geçtiğimiz günlerde, Starlink uydu servisi için beta kayıtlarının başladığını duyurdu. Bu süreç, tüm abonelere açık ve posta ücretli kullanıcılar için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Acil durum müdahale ekipleri ve bağlı kurumlara öncelik tanınacağı belirtiliyor. Testler, 2025 yılının başlarında başlayacak ve ilk aşamada yalnızca mesajlaşma hizmeti sunulacak. Sesli görüşme ve veri aktarımı ise ilerleyen aşamalarda kullanılabilir olacak.

T-Mobile'ın sunduğu en büyük avantajlardan biri, kullanıcıların uydu ağlarına bağlanabilmek için gökyüzüne doğru telefonlarını yönlendirmek zorunda kalmamaları. Şirket, kullanıcıların mesajları tıpkı geleneksel bir mesajlaşma gibi gönderip alabileceklerini belirtiyor. Bu sayede, uydu servisi, T-Mobile'ın mevcut yerel ağ altyapısı ile uyumlu çalışacak.

Bu hizmetin nihai hedefi, uçuş saatleri, ağ dışı bölgeler ve T-Mobile’ın kapsama alanı dışında kalan alanlarda iletişimi mümkün kılmak. Şirket, bu hizmeti Helene ve Milton kasırgalarının etkilerini yaşayan kişilere yardımcı olmak amacıyla daha önce küçük çapta test etti.

T-Mobile, Starlink uydularının tamamlandığında, servisin 500.000 kilometrekarelik bir alanı kapsayacağını belirtiyor. Ayrıca, kullanıcıların özel donanım veya pahalı telefonlar almasına gerek kalmayacak. Şirket, çoğu akıllı telefonun uydu servisiyle uyumlu olacağını ve bu sayede kullanıcıların ek bir yatırım yapmalarına gerek olmayacağını garanti ediyor.

Şu an için, test aşamasında olan uydu servisi yalnızca belirli akıllı telefonlarla optimize edilecek. Ancak uydu sayısının arttığı ve servis yaygınlaştıkça, daha fazla telefon ve müşteri bu beta testine dahil edilecek.

T-Mobile’ın bu yeni uydu servisi, Apple ve Google gibi rakiplerinin sunduğu özelliklerle karşılaştırıldığında büyük bir kolaylık sağlıyor. Apple, kullanıcıların sadece acil durum ekipleriyle iletişim kurmasını sağlarken, T-Mobile’ın servisi, normal mesajlaşma deneyimini herhangi bir zorlukla karşılaşmadan sunacak. 2025 yılı itibarıyla, T-Mobile’ın bu hizmetinin geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.