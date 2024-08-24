Tabanca ve uyuşturucularla yakalanan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anamur ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Polisin yaptığı operasyonda şüpheli M.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 185 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 225 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.