Tabancasını gösterirken yanlışlıkla kuzenini öldürdü

Kaynak: İHA
Tabancasını gösterirken yanlışlıkla kuzenini öldürdü
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir matbaa dükkanı sahibi, yanlışlıkla kuzeni tarafından vuruldu. Hastanede hayatını kaybetti.

Karşıyaka’da bulunan Berrin Taşan Sokak’taki bir matbaanın önünde meydana gelen olayda, şans oyunları bayiliği yapan 30 yaşındaki A.H., 44 yaşındaki kuzeni Atakan Kaçıkçı'nın işlettiği matbaaya gitti. A.H., yanındaki kuru sıkıdan bozma olduğu iletilen tabancayı, kuzeni Kaşıkçı’ya gösterirken tabanca ateş aldı.

Atakan Kaşıkçı’nın göğsüne bir kurşun isabet ederken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın şüphelisi A.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Kaşıkçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaşıkçı, hastanedeki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren kuzen A.H., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin verdiği ifadede, tabancayı göstermek isterken kuzenini yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi. Gözaltına alınan A.H.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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