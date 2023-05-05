Tabancayla 2 kilometreden ateş etti kadını öldürdü

Bursa'da bir kadın 8 yaşındaki kızının yanında omuzundan vuruldu. Polis kadını 2 kilometre uzaklıkta bir gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan çıkan yorgun merminin öldürdüğünü tespit etti. Ateş eden kişi yakalandı.

Tabancayla 2 kilometreden ateş etti kadını öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, Ramazan Bayramı'nın 2. günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Zekiye D. (47) 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı.

Bir süre sonra anne Zekiye D.'ye Ergüvan sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yerde kaldı. Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye D.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturmayı derinleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zekiye D.'nin vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti.

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde A.Ö. (62) isimli şüpheli şahsın tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.Ö.'yü evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Ö., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 gün önce verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Mermi çekirdeğinin riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken Zekiye Ö.nün hayatını kaybetmesinin ardından Çekirdek alınarak A.Ö.'ye ait ruhsatlı tabancası ile alınan Kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda mermi çekirdeğinin A.Ö.'ye ait tabancadan çıktığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye Ö.'nün vurulma dakikasından tam 1 dakika önce eski eşiyle telefonda konuştuğunu ve telefonun bir anda kesildiği tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinden ekipler eski eşiyle ilgili herhangi şüphenin olmadığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri süren A.Ö. bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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