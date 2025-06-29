Tabancayla sokakta dolaşan şahıs korku saçtı

Kaynak: İHA

İzmit’te elinde tabancayla sokakta dolaşan şüpheli korku saçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis geldi. Polisler, şahsa elindeki tabancayı bırakıp teslim olması için mücadele etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elinde tabanca ile sokakta dolaşan şüpheli, çevrede korkuya neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şahıs teslim olarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde tabanca ile sokakta yürüyen şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi ekipleri yönlendirildi.

Bir süre güvenlik güçlerine direnen şahıs, daha sonra silahını bırakarak teslim oldu. Şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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