Tabancayla vurulan 35 yaşındaki adam kurtarılamadı

Eskişehir’de çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Sezer Keklikci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keklikci’nin kalp masajı yapılarak hastaneye getirildiği anlar kameralara yansıdı.

KAYNAK: İHA
Tabancayla vurulan 35 yaşındaki adam kurtarılamadı

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Sezer Keklikci, göğüs bölgesinden silahla vuruldu. Çok sayıda merminin göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan 3 çocuk babası Keklikci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yolda kalbi duran ve ambulans personeli tarafından kalp masajı yapılarak hastaneye getirilen Sezer Keklikci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sezer Keklikci’ye tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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