Art arda gelen zamlarla birlikte litresi bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. En son motorine gelen 1 lira 86 kuruşluk zammın ardından bu kez indirim geldi.

POMPAYA SALI GÜNÜ YANSIYACAK

Motorine bu kez de salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 44 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL