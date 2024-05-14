Tabelalar bu gece değişecek. Akaryakıtta yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), geçtiğimiz hafta farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılması yönünde karar almıştı. Bu kapsamda, 13 bin bayide gece yarısından itibaren fiyatlar güncellenecek.

EPDK tarafından alınan karara göre, bu gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, ister farklılaştırılmış olsun ister olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı artık uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında daha önce "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılıyordu.

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışını sürdürebileceği fakat bu özelliklerin fiyatının aynı kalacağı ifade edildi.

Tüketici nezdindeki belirsizliklerin engellenmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonların kolaylaştırılmasının amaçlandığı kararla ilgili, yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılandığını, Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalitenin aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirten EPDK, bu işlem kapsamında kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını aktardı.

"AKARYAKIT İSTASYONLARININ FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞECEK"

EPDK'nin kararıyla ilgili konuşan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, kurul kararının finansman maliyetinin çok yüksek olduğu bir dönemde akaryakıt istasyonlarının finansman maliyetlerini az da olsa düşüreceğini belirtti.

Okumuş, akaryakıt bayilerinin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ve bayilerin, katkılı ya da katkısız sattığı her litre akaryakıttan zarar ettiğini belirterek, kar paylarının artırılmasına yönelik taleplerinin devletin her kademesine ilettiklerini ve süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Okumuş, ayrıca kuruşla çalışan ama maliyetleri yüzdesel olarak artan bayilerin kar paylarının da yüzdesel olmasına ilişkin taleplerinin takipçileri olduğunu vurguladı.