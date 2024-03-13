Tabloya bakın yarın bu rakamları göremeyeceksiniz. Kemerleri bağlayın Türkiye uçuyor

Büşra Kapan
Tabloya bakın yarın bu rakamları göremeyeceksiniz. Kemerleri bağlayın Türkiye uçuyor
Türk Lirası’nda görülen değer kaybı çığ gibi büyüyor. Türk Lirası birçok para birimi karşısında değersizleşirken, kurlarda yeni rekorları beraberinde getiriyor.

Resmi kur rakamları ile serbest piyasadaki makas hızla açılıyor. Resmi kur, 32,09 TL iken bankaların alış-satışlarda bu rakamları görmek mümkün değil.
Bankalarda Dolar/TL kuru 33,50 TL’den satılıyor. Resmi kur ile bankalar arasındaki dolar alış-satış arasındaki makas farkı 1,41 TL’ye kadar çıktı.
Hergün yeni bir rekora imza atan kur rakamları görenlerin başını döndürüyor. Bugün bu rakamlara şaşırıp kalan vatandaşların yarın bu fiyatları görmesi mümkün olmayabiliyor. Çünkü hergün bu artış daha da büyüyor.
Uçan Türkiye ekonomisinde TL’nin hızla kaybettiği değer aşağıdaki tabloda yer alıyor.
"Faizin sebep enflasyonun sonuç" olarak gösterildiği ekonomi üzerinde uygulanan politikalar, TL’ye zarar vermekten başka bir işe yaramadığı görülüyor. Dünyanın büyük ekonomilerine sahip olan Merkez Bankalarının uyguladığı politikaların tersine uygulanan politikaların sonucu zaten bu olur.
Dünya faiz artırırken TCMB faiz indirdi. Sonuç işte bu tablodaki rakamlar oldu.

garantitablo-001.jpg

İlgili Haberler
Başvuranlar bu faturanın parasını ödemeyecek
Flaş...Flaş...Borsa düşünce Akbank hisselerinde devre kesti
Ünlü SGK Uzmanı Ali Tezel net tarih verdi! Bayram ikramiyesi 7000 emekli maaşı 21000 lira olacak
Son Haberler
Fethiye’de kaçak kazı operasyonu Yerel Haberler
Fethiye’de kaçak kazı operasyonu
Beşiktaş'ta yan gelip yatan Rebic'in maaşı dudak uçuklattı Spor
Beşiktaş'ta yan gelip yatan Rebic'in maaşı dudak uçuklattı
Gate.io'nun rezervleri 6 milyar doları aştı, 820 milyon dolar rezerv fazlası var Gündem
Gate.io'nun rezervleri 6 milyar doları aştı, 820 milyon dolar rezerv fazlası var
Arkadaşını öldürdü sakince uzaklaştı Gündem
Arkadaşını öldürdü sakince uzaklaştı
Ziraat Bankası’nın hatası yarım asırlık çifti boşuyordu! Yaşlı çift mahkeme kapısından böyle döndü Yaşam
Ziraat Bankası’nın hatası yarım asırlık çifti boşuyordu! Yaşlı çift mahkeme kapısından böyle döndü
Aksaray'da bir hırsız okula girerek tüm teknolojik aletleri çaldı Gündem
Aksaray'da bir hırsız okula girerek tüm teknolojik aletleri çaldı