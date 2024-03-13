Tabloya bakın yarın bu rakamları göremeyeceksiniz. Kemerleri bağlayın Türkiye uçuyor

Resmi kur rakamları ile serbest piyasadaki makas hızla açılıyor. Resmi kur, 32,09 TL iken bankaların alış-satışlarda bu rakamları görmek mümkün değil.

Bankalarda Dolar/TL kuru 33,50 TL’den satılıyor. Resmi kur ile bankalar arasındaki dolar alış-satış arasındaki makas farkı 1,41 TL’ye kadar çıktı.

Hergün yeni bir rekora imza atan kur rakamları görenlerin başını döndürüyor. Bugün bu rakamlara şaşırıp kalan vatandaşların yarın bu fiyatları görmesi mümkün olmayabiliyor. Çünkü hergün bu artış daha da büyüyor.

Uçan Türkiye ekonomisinde TL’nin hızla kaybettiği değer aşağıdaki tabloda yer alıyor.

"Faizin sebep enflasyonun sonuç" olarak gösterildiği ekonomi üzerinde uygulanan politikalar, TL’ye zarar vermekten başka bir işe yaramadığı görülüyor. Dünyanın büyük ekonomilerine sahip olan Merkez Bankalarının uyguladığı politikaların tersine uygulanan politikaların sonucu zaten bu olur.

Dünya faiz artırırken TCMB faiz indirdi. Sonuç işte bu tablodaki rakamlar oldu.