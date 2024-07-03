Tacik futboluna darbe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tacik futboluna darbe

Tacikistan'ın Rudaki bölgesi ekiplerinden Kuktosh FC, mali açıdan zor günler yaşıyor.

FC Khujand'e 0-3'lük skorla mağlup olan Kuktosh'un teknik direktörü Nurali Khorkashev, takımın sezonu bitirmek için mali şartları zorladığını, muhtemelen gelecek yıl liglerden çekileceklerini açıkladı.

Takımın futbolculara birkaç aylık maaş borcu olduğundan Haziran ayının başından bu yana sadece gençler sahaya çıkıyor. Bir önceki karşılaşmayı 7-0 kaybeden takımın taraftarları yönetimi protesto için maçlara gitmediğinden gelir kaynakları iyice azalmış durumda.

Kuktosh'ta mali sorunlar geçen yılın başında kulübün sahibi Khodzhimuhammad Gulaev'in takıma sponsor olmayı reddetmesiyle başladı. Ancak sorun kısa süre sonra çözüldü ve takım oldukça iyi bir performans sergileyerek ligde dördüncü oldu.

1968 yılında Neftyanik adıyla kurulup daha sonra Kuktosh FC adını alan kulüp, Tacikistan 1. Ligi'nde mücadele eden takımların en eskilerinden biri. Kulüp SSCB dönemindeki tüm şampiyonalarına ve kupalara katılma başarısı gösterse de ele gelen bir başarı elde edemedi.

Kuktosh, 2020'de Tacikistan Futbol Federasyonu Kupası'nı kazanırken, 2021 yılında kötü bir performans sergileyerek ikinci lige düştü. Ancak ertesi sezon 2. Lig'i 2. bitirerek tekrar 1. Lig'e yükseldi. Kuktosh, 2023'ü dördüncü sırada tamamladı. Bu sezon Kuktosh 4 puanla sıralamada son sırada yer alıyor ve iflas ile karşı karşıya.

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