Tacikistan ve İngiltere afet riskinin azaltılmasında iş birliğini geliştiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tacikistan ve İngiltere afet riskinin azaltılmasında iş birliğini geliştiriyor

Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetine bağlı Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Binasında, Komite ile Büyük Britanya Birleşik Krallık Hükümeti arasında afet risk yönetimine ilişkin ortaklık anlaşmasının imzalanması için bir tören düzenlendi.

Anlaşma, Tacikistan Komite Başkanı ve Emniyet Genel Müdürü R. Nazarzoda ve İngiltere'nin Tacikistan Büyükelçisi Bay Tim Jones tarafından imzalandı.

CoES başkanı konuşmasında anlaşmanın acil durumlarda ülkenin ihtiyaç sahibi nüfusuna daha kapsamlı yardım sağlamak amacıyla CoES ile Birleşik Krallık arasındaki ortak çalışmanın mantıklı bir devamı olduğunu vurguladıktan sonra "İmzalanmakta olan anlaşmanın, öncelikle halkın yararını hedefleyen doğal afetlerin sonuçlarını ortadan kaldıracak önleyici çalışmalar ve tedbirlerin yürütülmesi yönündeki ortak eylemlerimizi kuşkusuz geliştirecektir" dedi.

Büyükelçi, imzalanan anlaşmanın afet riskinin azaltılması alanında uzun vadeli, etkili ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için işbirliği kurulmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

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