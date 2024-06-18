Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor

Tacikistan'ın liderleri, ülkenin dünya kamuoyundaki "İslami militanlığın kaynağı" imajını ortadan kaldırmaya çalışırken, altta yatan ekonomik sorunları görmezden gelmekle suçlanıyor.

Tacik asıllı teröristlerin Moskova'daki konser salonuna düzenlediği ve 140'tan fazla masum sivilin ölümüne neden olan saldırının gerçekleştiği Mart ayından bu yana dikkatler Tacikistan'ın yönetim merkezi olan Duşanbe üzerine çevrilmişti. Bundan önce IŞİD mensubu iki Tacik, 2024'ün başlarında İran'da 95 kişinin ölümüne yol açan bombalı intihar saldırısı gerçekleştirmişti.

Bahar boyunca Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman yönetimi, dış dünyayı İslami radikalizmin kontrol altında olduğuna ikna etmeye çalışırken baskıcı taktiklere başvurdu. Yetkililerin, Orta Asya'nın en fakir ülkesi olarak kabul edilen Tacikistan'da radikal İslam'ı kontrol altına almaya yönelik son hamlesi, sakal ve başörtünün yasaklanması oldu. Aslına bakılırsa kamu işlerinde, çarşıda veya üniversitede çalışanlar için, kadınların başörtüsü takması ve erkeklerin sakal bırakması konusunda uzun süredir resmi olmayan yasaklar mevcuttu. Ancak şimdi Tacik Parlamentosu, ulusal gelenekleri kapsayan bir yasada yapılacak değişiklikleri kabul ederek söz konusu yasakları resmileştirmenin son aşamasında.

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