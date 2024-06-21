Tacikistan’da başörtüsü yasaklandı

Ülkenin 20 yıllık cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın da onaylaması beklenen yeni yasa ile "ülke kültürüne ait olmayan yabancı giysi" olarak tanımlanan başörtüsünün giyilmesi, ithal edilmesi, satılması ve reklamı yasaklanıyor.

Yasayı ihlal eden vatandaşlar 7,920 Tacikistan Somoni'si (yaklaşık 25 bin TL) ceza ödemek zorunda kalacaklar. Hükümet yetkilileri veya dini otoriteler yasayı ihlal ederlerse ceza miktarı sırasıyla 54,000 Somoni ve 57,600 Somoni'ye çıkacak.

Başörtüsü Tacikistan'da uzun süredir gayri resmi olarak fiilen yasaktı. Daha önce kamu kurumlarında başörtüsü takılması yasaklanmış, 2007 yılında ise kız öğrencilere hem başörtüsü hem de mini etek giymenin yasaklandığı bir düzenleme getirilmişti.

Ülkede ayrıca erkeklerin sakal bırakması da fiilen yasak. Son on yılda binlerce kişi polis tarafından zorla tıraş ettirilmiştir.