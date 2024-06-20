Tacikler Moskova Havaalanında mahsur kaldı

RFE/RL'nin haberine göre oldukça zor durumda kalan Taciklerden bazıları Rus güvenlik yetkililerinin "Tacikler Rusya'da sorun çıkarıyor" diyerek ülkeye girmelerine izin vermediğini iddi etti.

Mart ayında Moskova'daki konser salonuna düzenlenen ve 144 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failleri arasında Tacikistan vatandaşlarının bulunması, ülkede Taciklere karşı tavrı oldukça sertleşesine sebep olmuştu. Rusya'da ham halk nezdinde hem hükümet tarafından yürütülen Tacik karşıtı propagandalardan sonra Nisan ayında, 11 Tacik vatandaşının sınırdan alınmamasıyla patlak veren diplomatik gerilim bu son olayla daha da artmış durumda.