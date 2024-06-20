Tacikler Moskova Havaalanında mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tacikler Moskova Havaalanında mahsur kaldı

Moskova'daki kanlı terör saldırısının ardından neredeyse üç ay boyunca sıkılaştırılan pasaport kontrolleri nedeniyle geçen haftadan bu yana 30'dan fazla Tacik vatandaşı Moskova'nın Vnukovo Havaalanı'nda mahsur kaldı.

RFE/RL'nin haberine göre oldukça zor durumda kalan Taciklerden bazıları Rus güvenlik yetkililerinin "Tacikler Rusya'da sorun çıkarıyor" diyerek ülkeye girmelerine izin vermediğini iddi etti.

Mart ayında Moskova'daki konser salonuna düzenlenen ve 144 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failleri arasında Tacikistan vatandaşlarının bulunması, ülkede Taciklere karşı tavrı oldukça sertleşesine sebep olmuştu. Rusya'da ham halk nezdinde hem hükümet tarafından yürütülen Tacik karşıtı propagandalardan sonra Nisan ayında, 11 Tacik vatandaşının sınırdan alınmamasıyla patlak veren diplomatik gerilim bu son olayla daha da artmış durumda.

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