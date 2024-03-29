Taciz iddiası ile dövüldü, gerçek bambaşka çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde O.B. isimli şahıs ile yanındaki kişiler, küçük yaşta bir kızı taciz ettiğini iddia ederek M.Ö. isimli şahsı darp etti.

Şahsı acımasızca darp eden O.B. ile yanındaki kişiler, mahalle sakinlerini de tahrik ederek M.Ö.’nün üzerine saldırttı.

GERÇEK EMNİYETTE ORTAYA ÇIKTI

Öldüresiye dövülen M.Ö. gözaltına alınırken olayın aslı ise karakolda verdiği ifade ile ortaya çıktı.

Sanılanın aksine M.Ö.'nün gasp mağduru olduğu belirlendi.

O.B.'nin aracını M.Ö.’nün üzerine sürdükten sonra tartışma çıkardığı ve tacizci iddiası ile de darp ettiği iddia edildi.

O.B. ile kimliği henüz tespit edilemeyen arkadaşının şahsın M.Ö.'nün sırt çantasındaki 2 bin TL parayı da gasp etikleri öne sürüldü.

M.Ö.’nün ifadesinde, darp edildiği için konuşmaya mecali kalmadığını ve kendisini kimseye anlatamadığını söylediği öğrenildi.

4 AYRI SUÇTAN SABIKA KAYDI ÇIKTI

Öte yandan O.B.'nin değişik suçlardan 4 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.