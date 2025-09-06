Taciz ifşaları sürerken topa tutulmuştu! Ozan Güven projeden apar topar ayrıldı

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, taciz ifşaları sırasında gündeme geldi. Başrolde oynayacağı diziden kendi isteğiyle ayrıldı.

Müzikalin yapım ekibi, ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sanatçımız Ozan Güven, son günlerdeki tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi için projeden affını talep etmiştir. Kendisine emek ve katkıları için teşekkür eder, ‘7 Kocalı Hürmüz’ü seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğimizi bildiririz.”

SESSİZLİĞİNİ SİTEMKÂR PAYLAŞIMLA BOZDU

Güven, uzun süre uzak kaldığı sosyal medya hesabına geri dönerek sessizliğini bozdu. Sitem dolu bir paylaşımda bulunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Adalete olan inancımı kaybetmeden beklemek, durmak, susmak. Sabır sen ne güzel hediyeymişsin. Kimileri, birilerinin içeri girmesini istiyor. Kimileri de içerideki sevdiklerinin bırakılmasını. Umarım kazandıklarınız kaybettiklerinize değer.” Paylaşımında yorumları kısıtlayan Güven’in bu sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.