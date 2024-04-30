Tacizci" sanılarak öldürülen Ergün Arslan davasında karar: 2'si tutuklu 6 sanığa hapis cezası

Kaynak: AA
Tacizci" sanılarak öldürülen Ergün Arslan davasında karar: 2'si tutuklu 6 sanığa hapis cezası
Diyarbakır'da iki yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve hayatını kaybeden Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin davanın kararı açıklandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların hazır bulunduğu bir duruşmada karar verildi.

Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarını talep ederken, tutuklu sanıklar suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi, tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Maktul Ergün Arslan'ın yakınları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık B.E'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, S.D'ye "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 11 yıl 8 ay, diğer sanıklar E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'ye ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıl beşer ay hapis cezası verdi.

Ergün Arslan, 3 Nisan 2022'de Sur ilçesinde bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiği" iddiası üzerine bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış ve yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.

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