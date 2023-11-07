Tacizciye mahalleli meydan dayağı çekti! Yolda yürürken ‘sözlü tacize uğradım’ dedi...

İstanbul'da iddiaya göre, yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle takip eden ve sözlü tacizde bulunan kişi, kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından darbedildi. Meydan dayağı cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Tacizciye mahalleli meydan dayağı çekti! Yolda yürürken ‘sözlü tacize uğradım’ dedi...

Olay, saat 08.30 sıralarında, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K., tarafından takip edildi. Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu. Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar otomobilin önünü kesti. Vatandaşlar, otomobilden indirdikleri Nusret K.'yı tekme ve yumruklarla darbetti. Nusret K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının Nusret K.'dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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