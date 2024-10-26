Tacizle suçlanan okul müdürüne 4 taksitle para cezası

Adana'nın Kozan ilçesinde okulda çalışan bir kadını mesajla taciz ettiği öne sürülen okul müdürüne 2 bin 240 lira para cezası verilirken, bunu da 4 taksitte ödenmesine karar verildi. Taciz edilen genç kadın ise karara tepki göstererek daha ağır bir ceza alması gerektiğini söyledi.

Üç çocuk annesi K.E. (37), okul müdürü İrfan S.'nin kendisine mesaj yoluyla taciz ettiğini öne sürerek 25 Ekim 2023'te şikayette bulundu. Şikayet üzerine müdür hakkında soruşturma açıldı, ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. K.E.'ye gönderilen mesajlarda İrfan S., "Yalnızlığını belli etme, ben de yalnızım çıkar gelirim" gibi ifadeler kullanırken, sosyal medyada eşiyle paylaştığı bir fotoğrafın altına da “Seni eşinle görmeye dayanamıyorum” yazmıştı.

Mahkeme, tacizin haberleşme araçlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek sanığa 135 gün adli para cezası verdi. İrfan S.'nin sabıkasız olması nedeniyle ceza 112 güne indirildi ve toplamda 2 bin 240 lira para cezası, 4 taksitte ödenmek üzere hükmedildi.

AZ CEZAYA TEPKİ

K.E., az ceza verilmesine tepki göstererek, "Yargılama süreci benim için zorluydu. 112 gün para cezası aldı. Taksitli olmasına çok şaşırdım. Hapis cezası olabilirdi; taksitli bir ceza olmadan hapis cezası olmalıydı. Ben haklı olduğuma inandığım için hukuksal olarak mücadele başlattım. Daha ağır bir ceza almasını isterdim. 1 yıl boyunca ailem ve ben yıprandık. Daha ağır bir ceza alması için birilerinin canı daha fazla mı yanmalıydı? Eşim ve ailem destek oldu, ama sürekli 1 yıl boyunca bu olay konuşuldu ve psikolojik olarak çok yorucu, üzücü bir dönem oldu. Bir eğitimcinin bu şekilde davranmaması gerekir; insanlar çocuklarını bu eğitimciye emanet ediyor. Daha önce de bir sürü davası olmuş, ama bir şekilde aklanmayı başarmış," dedi.