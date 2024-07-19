Tadej Pogacar Fransa'da uçtu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu, Embrun ile Isola 2000 arasındaki 144,6 kilometrelik etapla devam etti. Pogacar, 4 saat 4 dakika 3 saniyelik süresiyle ABD'li Matteo Jorgenson (Movistar) ve Büyük Britanyalı Adam Yates'in (Jayco-AlUla) önünde zafere ulaştı.

2020 ve 2021 yıllarında Fransa Turu'nu kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın rakibiyle arasında 5 dakika 3 saniyelik bir fark bulunduruyor.

Yarışın 20. etabı, yarın Nice ile Col de la Couillole arasındaki 132,8 kilometrelik parkurda koşulacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice'teki 21. etapla sona erecek.

Genel klasmanda ilk 3 sırada yer alan bisikletçiler şöyle:

Tadej Pogacar (BAE Emirates): 78 saat 49 dakika 20 saniye

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +5 dakika 3 saniye

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +7 dakika 1 saniye