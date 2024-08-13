Tadic en sevdiği pozisyonu açıkladı

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Tadic en sevdiği pozisyonu açıkladı

Fenerbahçeli Dusan Tadic, hangi pozisyonda oynamayı sevdiği yönündeki soruya flaş bir yanıt verdi.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lille ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tadic, maçta verilen penaltı kararının şanssız olduğunu belirterek, “İlk maça baktığımızda, son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelseydik turu geçerdik; ilk maç berabere bitseydi… Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın hem pozitif hem de negatif tarafları var. Negatif yönleri düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. Orada da sonuna kadar ilerlemek istiyoruz,” dedi.

Açıklamalarına devam eden Tadic, “Fenerbahçe’nin askerleriyiz. Hocamız ne isterse onu yapmaya çalışırız çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bizim de hocanın isteklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Hangi pozisyonda oynadığım önemli değil, nerede istiyorsa orada oynarım. Futbolcular olarak Fenerbahçe için fedakarlık yapmalıyız. Oyuncular farklı pozisyonlarda oynamak için esnek olmalı. Biz de hocamızın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

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