Tadic gerçeği havaalanında açıkladı: 'Stadyumda olmasını tercih ederdim ama...'

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e dün tesislerde plaket verilmesiyle ilgili tartışma sürüyor.

İki yıldız bugün İstanbul'dan ayrılırken havaalanında basın mensuplarına konuşan Tadic, neden son maça çıkmadıklarını açıkladı:

"Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız bir karardı. Çünkü Fenerbahçe taraftarıyla oluşan güzel resmimizi yok etmek istemedik. Taraftarlar her zaman bizi destekledi. Veda şekli benim için problem değil. Stadyumda olmasını tercih ederdim ama şu an ambiyans çok iyi değil. O yüzden bu şekilde olması daha iyi oldu.

Umarım Fenerbahçe gelecekte şampiyon olacak. Şampiyon olmak için birçok şeyi doğru yapmak gerekiyor. Eminim ki Fenerbahçe bu doğruları yapacak."

Perde arkası: Dzeko ve Tadic'e niye restoranda veda edildi?