Tadic için karar verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Tadic için karar verildi

EURO 2024'te sahne alacak Sırbistan'ın kadrosu resmi olarak duyuruldu. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, kadroda kendine yer buldu.

Sırbistan Milli Takımı'nın EURO 2024 için belirlenen aday kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Teknik Direktör Dragan Stojkovic tarafından seçilen 26 futbolcu arasında, Fenerbahçe'de oynayan ve takım kaptanlığı yapan Dusan Tadic de bulunuyor.

İŞTE SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI:

Kaleci: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca), Dorde Petrovic (Chelsea)

Defans: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Srdan Babic (Spartak Moskova), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Kızılyıldız), Nemanja Stojic (Backa Topola)

Orta saha: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Srdan Mijailovic (Kızılyıldız), Sergej Milenkovic-Savic (Al-Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahçe), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Prag), Filip Kostic (Juventus), Andrija Zivkovic (PAOK), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Mijat Gacinovic (AEK Atina)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (Milan), Petar Ratkov (RB Salzburg).

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