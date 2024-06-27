Tadic, Sırbistan'da isyan çıkarttı

Kaynak: Haber Merkezi
Tadic, Sırbistan'da isyan çıkarttı

Sırp futbolcular Euro 2024'te beklentilerin altında kalma rezaletinin günah keçisi olarak teknik direkt Dragan Stojkovic'i gösterdiler.

Sırbistan yerel basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe forması giyen Dušan Tadić ve milli takım arkadaşları Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić ve kardeşi Vanja'nın, Dragan Stojković teknik direktör olarak görev yaptığı sürece milli takımda oynamayacaklarını belirttikleri iddia edildi.

Stojković ile uzunca bir süreden beri ciddi sıkıntılar yaşayan Tadić, İngilizlere karşı milli takımdaki en iyi oyuncu olduğunu ve teknik direktörün onu saha dışında bırakmasının kendi hatası olduğunu söyleyerek Stojkovic'i açıktan eleştirmişti.

Seria A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Sergej Milinković-Savić de Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığı teknik direktör yetersizliğine yorarak Stojkovic'in oyun bilgisi hakkında ciddi eleştirilerde bulunmuştu.

Yerel basındaki haberlere göre gruplardan çıkamayarak ülkelerine dönen Sırbistan milli takım oyuncuları Savić ve Tadić liderliğinde Sırbistan Futbol Federasyonu'na bir mektup göndererek Stojkovic'un görevine son verilmesini talep ettiler. Sabah saatlerinden beri ülke gündemini işgal eden söylentilere karşı henüz hiçbir resmi açıklama gelmemiş olması bir kaç gün içerisinde teknik direktörün istifa edebileceği yönünde yorumlandı.

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