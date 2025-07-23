Tadic'e sürpriz talip! Kadıköy'e rakip olarak gelebilir

Fenerbahçe'yle sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve henüz yeni bir takımla sözleşme imzalamayan Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Portekiz devi Benfica, Sırp yıldızla görüşmelere başladı.

BRANCO ETKİSİ

Benfica'da göreve başlayan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco'nun Tadic ile görüştüğü ve 36 yaşındaki yıldızı Benfica'ya davet ettiği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda play-off turundaki muhtemel rakiplerinden birisi de Benfica. Eğer transfer gerçekleşirse Tadic, Kadıköy'e bu sefer Benfica formasıyla rakip olarak gelebilir.

Tecrübeli yıldıza La Liga devi Atletico Madrid'in de ilgisi bulunuyordu.

Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.