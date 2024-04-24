Tadilat çalışması esnasında yangın çıktı

Kaynak: İHA
Tadilat çalışması esnasında yangın çıktı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında tadilat işlemleri sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay sonucu 1 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Zümrüt Sokak’ta bulunun Köseköy Elyapı Sitesi’ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre T.A. isimli şahıs tadilat işlemleri yaptığı sırada yangın çıktı.

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T.A. yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda soğutma çalışması yapıldı.

Ayrıca yangına müdahale ederken elinden yaralanan T.A.’ya sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi yapıldı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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