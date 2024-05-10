Tadilat yaparken define buldular. Her yerden altınlar döküldü

Kaynak: Haber Merkezi
Tadilat yaparken define buldular. Her yerden altınlar döküldü
İngiltere’de Dorset’te yaşayan bir çift mutfaklarında yapılan tadilat sırasında define buldu.

İngiltere’de Dorset’te yaşayan çift şoku yaşadı. Mutfaklarını yenilemek isteyen çift kazı sırasında sırlı kırık seramik bir kap buldu.

Kabın içerisinde 400 yıl boyunca toprak altında kalmış altın ve gümüş madeni paralar bulundu.

Çiftin hemen görevlilere durumu bildirdi. Altın ve gümüşler British Museum’a gönderildi.

Müze ise altınların 1642 ile 1644 yılları arasında tek seferde gizlenmiş olabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan British Museum tarihlerin madeni paraların basılma tarihlerine dayandığını belirtti.

Paraların çoğunun Dorchester’da Duke’s tarafından yapılan bir müzayede ile satıldığı iddia edildi.

17. Yüzyılda İngiliz siyasi tarihi uzmanı Waseem Ahmed, o dönemde muhaliflerin malların el konulduğunu ve insanların paralarını sakladığını söyledi.

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