Hepsi kaybetti sadece o kazandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Hepsi kaybetti sadece o kazandırdı
Döviz ve hisse senetleri değer kaybetmeye devam ederken gram altın ise yüzde 2,68 değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,57 düşüşle kapatırken, yatırım fonları ise kazançlı bir hafta geçirdi.

Bu hafta, döviz kurları ve hisse senetleri değer kaybederken, gram altın ise değerini artırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir miktar gerileyerek haftayı kapattı.

BORSADA HAFTALIK DEĞERLENDİRME

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın en düşük 10.144,74 ve en yüksek 10.383,25 puanını görerek önceki haftaya göre yüzde 0,57 değer kaybıyla 10.218,58 puandan kapattı.

altin1.jpg

GRAM ALTIN DEĞER KAZANDI

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 artış göstererek 2.448 TL seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,51 artışla 16.116 TL seviyesini gördü. Çeyrek altın ise geçen haftaya göre artış göstererek 4.044 TL seviyesine çıktı.

ABD doları yüzde 0,40 düşerek 32,2160 TL'ye, Euro ise yüzde 0,29 düşerek 34,7410 TL seviyesine geriledi.

YATIRIM FONLARI VE DEĞERLENDİRME

Yatırım fonları yüzde 0,70, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,09 artış gösterdi. Kategorilere göre en çok kazandıran yatırım fonları arasında olan yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti" fonları yer aldı.

İlgili Haberler
Kapalıçarşı'da dolar kritik eşiğin altına düştü
Tadilat yaparken define buldu. Her yerden altınlar döküldü
Kalben’den ilk açıklama. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı
Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu
Altın fiyatlarında alım sürprizi. İslam Memiş tarih verdi
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Son Haberler
Kayserispor'u taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etti. Havada korku dolu anlar Spor
Kayserispor'u taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etti. Havada korku dolu anlar
Engelli hayvanların defilesi renkli sahnelere ev sahipliği yaptı Video
Engelli hayvanların defilesi renkli sahnelere ev sahipliği yaptı
ABD, Ukrayna'ya üç HIMARS sisteminin satışını onayladı Dünya
ABD, Ukrayna'ya üç HIMARS sisteminin satışını onayladı
Kırmızı Kedi kitaplarına sansür. Gerekçesi fıkra gibi Gündem
Kırmızı Kedi kitaplarına sansür. Gerekçesi fıkra gibi
Ali Koç hangi sözüyle ikna etti? Sadettin Saran neden geri adım attığını açıkladı Spor
Ali Koç hangi sözüyle ikna etti? Sadettin Saran neden geri adım attığını açıkladı
Ali Koç'un kararını 9 Mart'ta açıklamıştı Spor
Ali Koç'un kararını 9 Mart'ta açıklamıştı