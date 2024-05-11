Hepsi kaybetti sadece o kazandırdı

Bu hafta, döviz kurları ve hisse senetleri değer kaybederken, gram altın ise değerini artırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir miktar gerileyerek haftayı kapattı.

BORSADA HAFTALIK DEĞERLENDİRME

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın en düşük 10.144,74 ve en yüksek 10.383,25 puanını görerek önceki haftaya göre yüzde 0,57 değer kaybıyla 10.218,58 puandan kapattı.

GRAM ALTIN DEĞER KAZANDI

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 artış göstererek 2.448 TL seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,51 artışla 16.116 TL seviyesini gördü. Çeyrek altın ise geçen haftaya göre artış göstererek 4.044 TL seviyesine çıktı.

ABD doları yüzde 0,40 düşerek 32,2160 TL'ye, Euro ise yüzde 0,29 düşerek 34,7410 TL seviyesine geriledi.

YATIRIM FONLARI VE DEĞERLENDİRME

Yatırım fonları yüzde 0,70, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,09 artış gösterdi. Kategorilere göre en çok kazandıran yatırım fonları arasında olan yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti" fonları yer aldı.