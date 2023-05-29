TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 3 tır, tarım işçilerini taşıyan servis ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep-Nurdağı bölümünün 65. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan 27 ABT 474 plakalı tıra arkadan gelen 2 tır, bir hafif ticari araç ve tarım işçilerini taşıyan servis çarptı.

aw901760-02.jpgKazada ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu tarım işçilerini taşıyan serviste bulunan Maruf Bozkan ve Mustafa Türkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw901760-03.jpg
OTOYOL 4SAAT TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI

Feci kaza sonrası otoyolun Gaziantep-Nurdağı istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe tamamen kapandı. Otoyol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kilometrelerce araç kuyruğu dikkat çekti. (İHA)

aw901760-06.jpg

Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Son Haberler
Erdoğan'ın seçim günü para dağıtması dünya basınını şaşkına çevirdi: Almanya'da görülemeyecek olay Güncel
Erdoğan'ın seçim günü para dağıtması dünya basınını şaşkına çevirdi: Almanya'da görülemeyecek olay
Elazığ'da sağanak yağışta yolda kalan araçları itfaiye kurtardı Güncel
Elazığ'da sağanak yağışta yolda kalan araçları itfaiye kurtardı
Seçim kutlamalarında katledilmişti: İYİ Partili Erhan Kurt toprağa verildi Güncel
Seçim kutlamalarında katledilmişti: İYİ Partili Erhan Kurt toprağa verildi
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 59 gözaltı Güncel
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 59 gözaltı
Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Güncel
Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Balkanlar'da savaşın ayak sesleri yükseliyor. NATO ve Sırp silahlı güçleri karşı karşıya geldi Dünya
Balkanlar'da savaşın ayak sesleri yükseliyor. NATO ve Sırp silahlı güçleri karşı karşıya geldi
Novak Djokovic’in ‘Kosova’ mesajı kriz yarattı Spor
Novak Djokovic’in ‘Kosova’ mesajı kriz yarattı