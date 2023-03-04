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Taha Duymaz'ın ablası kardeşinin hayallerini yazdığı listeyi paylaştı

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlere memleketi Hatay’da yakalandı ve enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ablası, Taha’nın hedeflerini yazdığı bir fotoğrafı paylaştı. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:03
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Taha Duymaz'ın ablasının yaptığı paylaşım yürekleri yaktı

Taha Duymaz'ın ablası kardeşinin hayallerini yazdığı listeyi paylaştı
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Fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlere memleketi Hatay’da yakalandı ve enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ablası, Taha’nın hedeflerini yazdığı bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma yüzlerce yorum geldi.

Semiha Duymaz, Taha’nın, oğluyla oynadığı bir videoyu paylaştı. Videoya “Bu ben köydeyken. Annemgilde. ‘Taha çok acıktım’ dedim. ‘Abla yufka aldım. Börek mi yapayım sana baklava mı?’ dedi. Son yaptığı ve son yediğim yemeğimiz oldu. Allah’ım senden razı olsun iyi kalpli kardeşim. Huzurla uyu. Bu dünyada rahat edemedin orada rahat uyu iyi kalpli kardeşim. Her şeyim.” notunu düştü.

“AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM”

Daha sonra abla Duymaz, Taha’nın hedeflerini yazdığı görülen bilgisayar ekranını paylaştı. Paylaşımına “Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak” yazdı. Fotoğrafta Taha’nın kendine aldığı notlar görünüyordu. Taha Duymaz’ın notlarında;

Hayattaki hedeflerim

1 Eğitimimi tamamlayacağım
2 Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım
3 Aşçı olacağım
4 Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım” yazdığı ortaya çıktı.

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