Tahıl Anlaşması için kader günü

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken bütün dünyanın gözü tahıl anlaşmasının geleceğine dönmüş durumda.

Tahıl Anlaşması için kader günü

Ukrayna limanlarında bulunan tahılların dünyaya ulaşmasını sağlayan Tahıl Anlaşmasında süre pazartesi günü doluyor. Rusya cephesinden ise anlaşmanın uzatılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışı sonrasında, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" demesi anlaşmanın uzayacağına dair umutları yeşertti.

Erdoğan, çarşamba günü Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde de, “Sayın Zelenski girişimin (Tahıl koridoru) devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz" demişti.

LAVROV VE PESKOV'DAN PEŞPEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, perşembe günü yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın tahıl koridoru anlaşmasının devamı için Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bazı önerileri olduğu açıklamasıyla ilgili, "Herhangi bir yeni öneriden haberdar olmadığını" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da cuma günü yaptığı açıklamalarda, "Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili bir açıklama yapmadığını" belirtti.

Cumartesi günü Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahıl Anlaşması'nın ana hedefine ulaşamadığını belirtti.

Kremlin'den konuşmayla ilgili yayımlanan açıklamaya göre Putin, "Anlaşmanın ana amacı; tahılın aralarında Afrika kıtasındakiler de olan ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşması sağlanmadı" dedi.

KREMLİN TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Rusya, kendilerine verilen taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle 17 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmayı tekrar uzatmayacaklarını ifade etmişti. Paralel anlaşma kapsamında Rusya, gıda ve gübre ihracatı yapabilecekti. Kremlin, bunun önünün açılmadığını savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Antonio Guterres'in arabuluculuğunda imzalanan anlaşmalar kapsamında Karadeniz'deki Rus savaş gemilerine rağmen Ukrayna 32 milyon ton tahıl ihraç edebildi.

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