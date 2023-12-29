Tahıl gemisi Rus mayınına çarptı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Tahıl gemisi Rus mayınına çarptı
Tahıl taşımak için Ukrayna'ya giden boş bir kargo gemisinin Ukrayna'nın Tuna limanı yakınlarında bir Rus mayınına çarptığı bildirildi. 2 kişi yaralandı.

Ukrayna’dan tahıl taşımak için Tuna Limanı'na giden bir ticari gemi, Karadeniz’de Rus yapımı bir deniz mayınına çarparak alev aldı. Olayda gemide bulunan iki denizci yaralandı. Ukrayna sınır muhafızları, geminin isminin ve bayrağının açıklanmadığını, ancak Yunanistan’a ait olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Geminin, Ukrayna’nın Tuna nehri limanlarından biri olan İzmail’e doğru seyir halindeyken mayına çarptığı ve patlamanın geminin arka kısmında büyük bir hasara ve yangına neden olduğu bildirildi.

Geminin hızını ve kontrolünü kaybettiği, ancak kaptanın gemiyi batmaktan kurtarmak için kıyıya sürüklediği ifade edildi. Ukrayna makamları, gemiyi limana çekmek için römorkörler gönderdi.

Yaralanan denizcilerden birinin olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Ukrayna sınır kuvvetleri, olayın tam olarak ne zaman ve nerede meydana geldiğine dair bilgi vermedi, ancak Ukrayna ticari gemilerinin Bulgaristan ve Romanya kıyılarına yakın bir deniz koridorunu kullandığını söyledi.

Denizcilik sektörünü izleyen Denizcilik Bülteni adlı internet sitesi, geminin Vyssos adını taşıdığını ve Yunanistan’a ait olduğunu iddia etti. Site, Rus mayınlarının daha önce de iki sivil kargo gemisine zarar verdiğini ve Odesa Deniz Güvenliği’nin bu konuda uyarıda bulunduğunu aktardı.

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