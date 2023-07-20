Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilen Rusya’dan Türkiye için önemli karar

Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekildiğini açıklayan Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilen Rusya’dan Türkiye için önemli karar

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmayacağını duyurmasının ardından, koridorun işlemesinden sorumlu Rus personel de Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı. Ancak bu sabah bir başka gelişme ise domates ithalatı tarafında yaşandı.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.

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